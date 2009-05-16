У Нафтогазі пояснили, чому залазять у борги

«Нафтогаз України» має достатні резерви, щоб виконати всі свої зобов`язання перед іноземними інвесторами і кредиторами. Про це повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№17 (745) від 16 - 22 травня 2009 р.) заступник голови правління НАК «Нафтогаз України», який відповідає за фінансово-економічний блок, Юрій КОЛБУШКІН.

При цьому він, посилаючись на комерційну таємницю, відмовився прокоментувати заяви Рахункової палати, яка проводила аудит компанії, про те, що заборгованість «Нафтогазу» за кредитами перевищує 35 млрд. грн.

Разом з тим Ю.КОЛБУШКІН відзначив, що вдатися до серйозних фінансових запозичень компанію змусив брак оборотних коштів, викликаний невчасними і на низькому рівні розрахунками за газ, помножений на різницю в ціні придбання імпортного газу та його реалізації окремим категоріям споживачів усередині країни.

«Збереження рентабельності і недопущення збитковості діяльності «Нафтогазу» вимагає суттєвого збільшення цін і тарифів, що обов`язково призведе до різкого погіршення матеріального становища більшої частини населення України. А оскільки ми є соціально орієнтованою держкомпанією, нам доводиться вдаватися до таких серйозних фінансових запозичень», - наголосив він.