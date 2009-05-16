Погода на завтра

17 травня на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність. Вночі в західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім західної та південної частини, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вночі в західних, вдень у центральних та східних областях подекуди шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі. температура вночі 9-14° (у східних областях та на півночі Лівобережжя 3-8° тепла); вдень 17-22° тепла, на півдні та Закарпатті 23-28° (на Чернігівщині й Сумщині 13-18°); в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, уночі пройде невеликий, вранці та вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 9-14°, вдень 17-22°; у Києві вночі 11-13°, вдень близько 20°.

16 травня температура води в Чорному та Азовському морях 13-16°, біля Одеси 10°, в Дніпрі біля Києва 15°.