«Мертві душі» за Єхануровим

При подачі бюджетного запиту до уряду Міністерство оборони України завищило в 2008 році кількість солдатів, яких необхідно забезпечувати харчуванням, на 9,5 тисяч. Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» (№ 17 (745), 16 - 22 травня 2009 р.).

При цьому наголошується, що Центральне управління продовольчого забезпечення, за даними контролерів із Головного контрольно-ревізійного управління України, подало до Міноборони реальні цифри кількості військовослужбовців, які потребують харчування, - 47,2 тисячі. Але ці цифри військове відомство проігнорувало.

Подібна приписка, за даними газети, дозволила включити до бюджету витрати на харчування у розмірі 82 млн. грн. У 2009 році така приписка становила ще 32 млн. грн.