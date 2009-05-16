Баррозу попередив Україну, що спочатку може бути боляче

Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ зазначає, що нова ініціатива «Східного партнерства» надасть більше можливостей Україні відігравати провідну роль серед східних сусідів Європейського Союзу.

Про це голова ЄК сказав під час звернення до українського народу з нагоди Дня Європи.

«Україна це країна з величезним економічним та людським потенціалом, якій призначено відігравати політичну роль. Нова ініціатива “Східного партнерства” з ЄС надасть більше можливостей Україні грати провідну роль серед східних сусідів ЄС», - сказав Ж.БАРРОЗУ, водночас зазначивши, що такий великий потенціал може бути реалізований лише за умови термінового виконання системних реформ, що є дуже необхідним на даному етапі, особливо у часи фінансово-економічної кризи.

Він зазначив, що з початку такі реформи можуть бути болісними, але вони дозволять Україні залишити велику спадщину майбутнім поколінням: створити процвітаючу і сучасну Україну, інтегровану до європейської сім’ї.

Він запевнив, що ЄС буде продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції: «ЄС продовжуватиме допомагати і підтримувати вас. Моє звернення до вас чітке: ви, український народ, не самі! Ми – єдина Європа, об’єднана нашими поглядами, загальним корінням і дотриманням принципу солідарності».

Президент ЄК також зазначив, що ЄС і Україна успішно працюють над завершенням майбутньої угоди про асоціацію, яка також відкриє глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. За словами Ж.БАРРОЗУ, така тісна політична асоціація та економічна інтеграція принесуть практичну користь і нові можливості нашим народам, включаючи відкриття ринку української продукції для близько 500 мільйонів людей.

Однак, зазначив Ж.БАРРОЗУ, стратегічний вибір прийняття європейських цінностей являє собою лише початок довгого процесу інтеграції до ЄС. Він додав, що європейська інтеграція це перш за все процес суттєвих структурних реформ у себе в країні, кінцевою метою яких є покращення добробуту українського народу. Він побажав українцям всього найкращого в майбутньому та гарного святкування Дня Європи.