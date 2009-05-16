Сьогодні відбудеться фінал «Євробачення-2009»

У Москві сьогодні відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2009».

Фінал конкурсу вестимуть російський шоумен Іван УРГАНТ і співачка АЛСУ.

Фінальний концерт "Євробачення-2009" в московському СК "Олімпійський" відкриє представник Литви Саша СОН. Другими виступлять представники Ізраїлю Ноа та Міра АВАД, третьою – французька співачка Патрісія КААС.

Швеція представить свій номер четвертою, Хорватія – 5, Португалія – 6, Ісландія – 7, Греція – 8, Вірменія – 9, а замикає десятку українка Анастасія ПРИХОДЬКО, яка виступає за Росію.

Далі виступлять Азербайджан – 11, Боснія та Герцеговина – 12, Молдова – 13, Мальта – 14, Естонія –15, Данія – 16, Німеччина – 17, Туреччина – 18, Албанія – 19, Норвегія – 20.

Українська співачка Світлана ЛОБОДА виступить 21-ю, представник Румунії – 22, Великої Британії – 23, Фінляндії – 24, Іспанії – 25.

Гендиректор конкурсу Сванте СТОКСЕЛІУС заявляв, що "Євробачення-2009" буде найграндіознішим за всю свою 53-річну історію.

Відомо, що вже зараз бюджет конкурсу перевищує 24 млн. євро, проте точну суму буде названо після його завершення.