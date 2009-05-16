Посол України в РФ закликає не спекулювати на історичному минулому

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО закликає МЗС РФ не використовувати спірне історичне минуле для інформаційних кампаній проти України.

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

«Останнім часом всіх в Україні вкрай непокоїть тенденція до істотного погіршення ставлення росіян до українців, формування в суспільній уяві громадян РФ образу України як ворожої держави», - наголосив К.ГРИЩЕНКО.

Він зауважив, що вражають соціологічні дані російської компанії «Левада-центр», які показали, що в січні-лютому цього року вже 62% росіян зізнавалися у своєму негативному ставленні до України. В той же період 91% українців заявили про своє позитивне ставлення до Росії.

«Вочевидь, коріння різкого посилення антиукраїнських настроїв в РФ в останні роки криються в інформаційній кампанії проти нашої держави, яку послідовно ведуть російські ЗМІ, штучно створюючи в свідомості широких мас росіян негативний образ України. Особливо деструктивним є тенденційне трактування історичних подій, упереджене висвітлення непростих спроб українського суспільства відверто та відкрито оцінити минуле своєї країни», - наголосив К.ГРИЩЕНКО.

«Зрозуміло, що постать Івана Мазепи в силу століть царської, а потім і радянської пропаганди, неоднозначно сприймається в Росії. Але так само неоднорідними є в українському суспільстві оцінки таких історичних діячів як Петро І та Катерина ІІ, які знищили козацькі свободи, ліквідували автономію українських земель, закріпачили мільйони українців», - додав він.

Водночас, К.ГРИЩЕНКО зауважив, що принципова різниця полягає в тому, що в Україні спокійно ставляться до вшанування цих постатей Російською державою та суспільством і не намагаються нав’язати своє бачення і свою оцінку, що, мабуть, є однієї з причин дедалі зростаючого дисбалансу у сприйнятті нашими народами один одного.

«В інтересах як українського, так і російського народів, щоб історія була предметом уважного та неупередженого вивчення, а не інструментом інформаційних кампаній. Впевнений, двом державам та їх зовнішньополітичним відомствам є про що дискутувати поза межами подій минулих століть», - підсумував К.ГРИЩЕНКО.

Як відомо, днями МЗС Росії висловив своє незадоволення намірами українського керівництва вшанувати на державному рівні гетьмана Івана Мазепу. Зокрема, у відповідному коментарі Департаменту преси та інформації МЗС РФ засудили спорудження пам’ятника гетьману та встановлення нагороди його імені. Такі дії російське зовнішньополітичне відомство розцінило як „спробу втягнути український народ у штучне, надумане протистояння із Росією”.