Пинзеник спрогнозував дефіцит бюджету: цифра, про яку країна ніколи не чула

Колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК прогнозує дефіцит бюджету 2009 року більш як 10% ВВП. Про це він повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№17 (745) 16 - 22 травня 2009).

«Моя оцінка (дефіциту бюджету в 2009 році - УНІАН) - понад 10% ВВП. А насправді, коли парламент затвердив бюджет, він був з дефіцитом 7,5% ВВП. 31 млрд. - це те, що показано в статті першій бюджетного закону. Плюс 44 млрд. - на рекапіталізацію банків. От і виходить 75 млрд. грн. бюджетного дефіциту - цифра, про яку країна до цього часу ніколи не чула. Плюс завищені доходи. Плюс глибший спад ВВП», - сказав він.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 193,285 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік», обнародуваний в офіційній пресі.

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема, дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн. Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2009 року встановлено на рівні 192,924 млрд. грн. (на 31 грудня 2008 року цей показник був запланований на рівні 89,138 млрд. грн.).

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.