У Чернігові презентують «живу бібліотеку»

У Чернігові до Всесвітнього дня пам`яті померлих від СНІДу, що відзначатиметься цього року 17 травня, буде презентовано "живу бібліотеку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Чернігівському обласному відділенні Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією (ЛЖВ).

За словами директора відділення Анжели МОЙСЕЄНКО, побачити та почитати книги з "живої бібліотеки" можна буде у міському центральному парку культури та відпочинку.

Замість паперових книг у бібліотеці задіяні люди, які розповідають історії з власного життя. "Живих книг" у бібліотеці буде понад десяток.

“Більшість історій пов’язані з ВІЛ та наркоманією. Це люди, які змогли подолати наркотичну залежність, або не перший рік живуть з ВІЛ, але навчились жити з цією хворобою, мають родину та роботу", – зазначила А.МОЙСЕЄНКО. На її думку, досвід учасників "живої бібліотеки" буде корисний людям, які зіткнулися з проблемою ВІЛ чи наркоманії і потребують відвертої розмови.

А.МОЙСЕЄНКО пояснила, що механізм роботи "бібліотеки" простий. Кожен бажаючий від бібліотекаря може отримати паперовий каталог і обрати "книгу", з якою хоче поговорити. "Читати" книгу можна півгодини. Спілкування відбуватиметься віч-на-віч.

В обласному відділенні ЛЖВ підкреслюють, що мета акції не лише інформативна. Головне – створення атмосфери толерантного відношення до проблем ВІЛ/СНІД.

Чернігівська область посідає десяте місце в Україні за поширеністю ВІЛ/СНІД. На обліку в обласному СНІД-центрі стоїть 1742 інфікованих, 850 з них – колишні наркомани, а також 210 дітей. З початку 2009 року на облік взято 350 осіб.