Пинзеник каже, що країну намагаються ввергнути в блуд

Грошову емісію не можна використовувати як засіб подолання кризи в Україні, оскільки вона призведе до гіперінфляції і поглиблення кризи. Таку думку в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№17 (745) 16 - 22 травня 2009) висловив колишній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

«Шукати рішення в додатковій грошовій масі - від лукавого. Я знаю, що це прозвучить непопулярно, але коли говорять, що в Україні немає іншого виходу, ніж емісія, - це блуд, у який нині намагаються ввергнути країну. Ми це вже проходили, зокрема й на початку 90-х років», - відзначив він.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, у випадку емісії до нинішніх проблем в економіці додасться ще й гіперінфляція.

«Нинішня криза хоч і є специфічною, але це криза споживання. Проте, на відміну від 90-х років, ця криза споживання зумовлена не падінням реальної купівельної спроможності грошей, а припиненням руху грошей. Якщо до цього додати ще й падіння купівельної спроможності грошей, тоді ми її помножимо, додавши ще й ефект кризи 90-х років. Тоді виходити з кризи доведеться значно довше і значне болючіше», - наголосив екс-міністр фінансів.