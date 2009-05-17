Жигулі зіткнулися з залізобетонним блоком
10:56, 17 травня 2009Суспільство
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Загинули четверо людей
В Донецькій області при зіткненні легковика з залізобетонним блоком загинули 4 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 16 травня о 19.30 поблизу міста Єнакієве на автошляху Жданівка – Єнакієве. Водій легкового автомобіля „ВАЗ-21013” допустив зіткнення із залізобетонним блоком на узбіччі дороги. На місці загинули троє осіб, ще одна людина померла в лікарні.
На місці працювала оперативна група Головного облуправління МНС.
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