Херсон не віддає Києву підводний човен

Херсонська обласна державна адміністрація не відмовляється від намірів створити у Херсоні «Морський музей» на базі старого радянського підводного човна СС-310.

Про це УНІАН з посиланням на результати наради під керівництвом голови Херсонської облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА повідомила прес-служба ОДА.

Згідно з повідомленням, облдержадміністрація вирішила звернутися до мерії Херсона з проханням найближчим часом виділити ділянку під музей.

Довідка УНІАН. Морський музей Херсонська ОДА планувала створити як філіал національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». Між тим, влада Києва має намір використати підводний човен з метою створення іншого столичного музею. У вересні 2008 р. секція Архітектурно-містобудівної ради Києва схвалила проект будівництва військово-морського музейного комплексу «Перемога» на базі підводного човна СС-310 і спорудження адміністративно-побутового будинку по вул. Електриків у Подільському районі столиці. Будівництво музею передбачалося в 2010-2012 роках.

Човен відбуксирували до Херсона кілька років тому із Севастополя, де він перебував на озброєнні Чорноморського флоту Російської Федерації. Після списання човен був подарований Росією Україні. Зараз човен у напівзатопленому стані знаходиться на території ВАТ «Херсонський суднобудівний завод».

У березні цього року президент Міжнародного благодійного фонду “Славутич” Юрій ГУСЄВ заявив, що Морський музей на базі підводного човна СС-310 однозначно буде створений у Києві, а не у Херсоні.

“Голова Херсонської обласної державної адміністрації може видавати будь-які розпорядження. Цей підводний човен приватизований, і є власністю Міжнародного благодійного фонду “Славутич”, - підкреслив Ю.ГУСЄВ, додавши, що спроби забрати цей підводний човен з боку херсонської влади вже були.