Погода на завтра, 18 травня

Синоптики прогнозують, що завтра, 18 травня, погода в Україні суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, очікується мінлива хмарність. Вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях короткочасний дощ, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10°, на півдні 9-14°; вдень 15-20°, у західній та південній частинах 19-24°, на Закарпатті до 28°.

У Києві та Київській області також хмарно, без істотних опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 15-20°; у Києві вночі 6-8°, вдень 17-19°.