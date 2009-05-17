До Вінниці привезли мощі Спірідона Тримифунтського

У Вінницю привезли мощі Спірідона Тримифунтського.

Як передає кореспондент УНІАН, 16 травня близько 19-ї години мощі святого несли хресною ходою центральною вулицею міста (на цей час рух транспорту було призупинено). В ході взяли участь більше 300 священиків та понад 4 тисяч віруючих.

Мощі Спірідона Тримифунського доправили у Преображенський Собор, який відкритий цілодобово і кожен бажаючий може їм вклонитися.

У понеділок, 18 травня, о 10 годині мощі Спірідона Тримифунтського будуть перевезені у Миколаїв, а потім у Крим.

Як повідомлялося, мощі Спірідона Тримифунтського були доставлені в Україну 26 квітня з грецького острова Керкіра.

Довідка УНІАН. Святитель Спірідон Тримифунтский народився наприкінці III сторіччя на острові Кіпр. Про його життя збереглося дуже мало відомостей. Відомо, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Всі свої прибутки він віддавав на потреби ближніх та чужинців, за що Господь нагородив його даром чудотворення: він зціляв невиліковно хворих.