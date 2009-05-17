Чернігів має шанс отримати інвестиції в рамках Кіотського протоколу

Чернігів має шанс отримати інвестиції у рамках реалізації Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в п`ятницю під час засідання Міжвідомчої робочої групи у Чернігові заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Ірина ЗАПАТРІНА.

Вона зазначила, що на проект від Чернігова буде готуватися техніко-економічне обґрунтування і він буде включений до проектів, що втілюватимуться у рамках Кіотського протоколу. Йдеться про зменшення викидів в атмосферу і соціальне значення проекту.

"Це був єдиний проект у житловій сфері, підготовлений спільно з Інститутом промислової екології, що передбачає термомодернізацію будинків, поліпшення стану внутрішньобудинкових мереж, і його почали готувати, коли ще ніхто не говорив про "зелені" інвестиції", - сказала І.ЗАПАТРІНА. На її переконання, проект має значний потенціал і дасть чималу економію, особливо для бюджетних установ.

"Я не знаю, чи ввійде він у першу чергу проектів, які будуть реалізовуватися за рахунок "зелених" інвестицій, але включений обов`язково буде", - зауважила заступник міністра.

Вона також повідомила, що у рамках реалізації Кіотського протоколу Україна отримає від уряду Японії 300 млн. євро.