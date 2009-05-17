У Луцьку і Тернополі відзначили День пам’яті жертв політичних репресій

У Луцьку відзначили День пам’яті жертв політичних репресій. На Замковій площі обласного центру на поминальну панахиду за загиблими та мітинг-реквієм зібралися представники місцевої влади, духовенства, громадських організацій та політичних партій, громадськість.

Як передає кореспондент УНІАН, потому відбулось покладання квітів до пам’ятника жертвам політичних репресій. Пам’ять тих, хто поліг у боротьбі з тоталітарною системою, вшановано хвилиною мовчання. Цього ж дня у храмах Волині відбулися поминальні богослужіння.

«Сьогодні жодних таємниць, замовчувань та викривлень у питаннях, які стосуються політичних репресій, немає і не може бути. Українська влада розкриває для громадськості та світової спільноти усі наявні у неї архівні матеріали з цієї тематики і закликає до співпраці дослідників, істориків, усіх небайдужих громадян. Адже знати правду - значить, знати себе», - наголосив голова Волинської облдержадміністрації Микола РОМАНЮК.

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У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках заходів відбулася скорботна хода від Майдану Волі до обласного управління міліції, в приміщенні якого у 1939-1941 роках розташовувався НКВС і де було замордовано сотні жителів області. Представники духовенства відслужили панахиду за жертвами репресій, після чого учасники ходи поклали квіти до Меморіальної стели на приміщенні облуправління міліції.

У заході взяли участь керівництво області, представники міської ради, політичних партій та громадських організацій. Після панахиди також відбувся мітинг-реквієм біля барельєфу Героя України В’ячеслава Чорновола. Мітинг було продовжено біля приміщення музею політв’язнів та репресованих, де колись розташовувася слідчий ізолятор КДБ.

Після поминальної молитви, учасники мітингу-реквієму поклали квіти та вінки до пам’ятного знака жертвам політичних репресій. Також бажаючі змогли ознайомилися з оновленою експозицією історико-меморіального музею політичних в’язнів.