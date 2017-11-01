Пішов із життя режисер та оператор Костроменко, який 60 років працював на Одеській кіностудії

В Одесі сьогодні помер відомий режисер Вадим Костроменко. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської кіностудії.

«На 84-му році пішов з життя український режисер-постановник, оператор, сценарист, письменник, Заслужений діяч мистецтв України, директор Музею кіно Вадим Костроменко», - повідомили на кіностудії.

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Зазначається, що на Одеській кіностудії Костроменко трудився 60 років. Як оператор зняв 13 художніх стрічок, в тому числі з Марленом Хуцієвим працював над легендарним фільмом «Весна на Зарічній вулиці».

Найбільш відомими режисерськими роботами його стали художній фільм «Квартет Гварнері» (1978 р.), телевізійний фільм «Секретний фарватер» (1986 р.), Костроменко також працював з Володимиром Висоцьким, Людмилою Гурченко, Петром Тодоровським, Миколою Рибниковим, Наталією Фатєєвою та ін.

Прощання з Костроменком відбудеться в п'ятницю, 3 листопада об 11:00 на Одеській кіностудії.

Як повідомляв УНІАН, український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язенний у Росії, за гратами написав п'ять сценаріїв.