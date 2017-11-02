Житомирська облрада підтримала ініціативу голови ОДА щодо першочергового виділення земель учасникам АТО

Житомирська обласна рада підтримали ініціативу голови облдержадміністрації Ігоря Гундича щодо першочергового виділення земель учасникам АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні під час сесії проголосували більшість депутатів Житомирської обласної ради.

Зазначається, що це один із перших проектів, який Гундич виніс на розгляд чергової сесії.

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Цим рішенням облрада зобов’язала Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області при наданні дозволів на складання документації із землеустрою та затвердженні документів надавати перевагу окремим категоріям громадян, зокрема, учасникам АТО, що проживають чи зареєстровані на території Житомирської області.

Напередодні сесії це питання погодили профільні депутатські комісії та президія обласної ради.

Проект рішення щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення Гундич подав на розгляд депутатів за результатом зустрічей з учасниками антитерористичної операції.