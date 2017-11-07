У Дніпрі на електроопорі встановили прапор СРСР з муляжем вибухівки (фоторепортаж)

У Дніпрі на вул. Пастера невідомі особи встановили на високовольтній електроопорі червоний прапор з символікою СРСР та приєднаним до нього предметом, схожим на вибуховий пристрій.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Дніпра, повідомлення про це надійшло до правоохоронців сьогодні, 7 листопада, близько 16 години.

Місце події було огороджене, рух транспорту на вулиці перекрили. Прибулі на співробітники вибухотехнічної служби зняли з опори прапор та муляж вибухового пристрою. Через годину рух транспорту відновлено. Проводиться розслідування.