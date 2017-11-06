Суд Харкова звільнив за амністією одного з організаторів захоплення ХОДА в 2014 році

У Харкові одного з лідерів антимайдану Сергія Юдаєва засудили до 8 років позбавлення волі, однак звільнили в залі суду за амністією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 6 листопада, ухвалив Київський райсуд Харкова.

За відомостями прокуратури, Юдаєв під час останніх судових засідань просив суд у разі обвинувального вироку застосувати до нього амністію. Оголосивши вирок у вигляді 8 років позбавлення волі, суддя також автоматично застосувала до засудженого закон про амністію. Юдаєва випустили з-під варти в залі суду.

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Крім Юдаєва, суд ухвалив вироки ще трьом учасникам масових заворушень навесні 2014 року. Трьом чоловікам суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із іспитовим терміном на 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Юдаєв керував погромом в опозиційному на той час телеканалі «АТН». Його обвинуватили у масових заворушеннях.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2014 року під час проросійського мітингу в Харкові група людей захопила будівлю місцевої ОДА. Приміщення було звільнено бійцями вінницького «Ягуара». На місці було затримано більше 60 зловмисників. Судові процеси над більшістю з них тривають.