Обручка за 94 тисячі і дорога церемонія: заступник міністра юстиції Севостьянова відгуляла шикарне весілля (відео)

Заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова відгуляла шикарне весілля. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Севостьянова внесла правки в свою декларацію і записала цінний подарунок - обручку, яка коштує 3,5 тисячі доларів. Чиновниця вийшла заміж за юриста Руслана Бернацького в минулу суботу.

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За даними ЗМІ, весілля святкували в одному з найдорожчих готелів Києва. Запрошено було 2 сотні людей, серед них - екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, колишній глава адміністрації президента Борис Ложкін, відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насиров.

Весілля обійшлося молодятам майже у 60 тисяч доларів.

Раніше народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" і колишній журналіст Сергій Лещенко 9 вересня одружився на діджеї Анастасії Топольській.