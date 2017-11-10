У Росії завершили справу проти незаконно ув'язненого українського журналіста Сущенка
Захист вже ознайомився з двома томами з десяти справи проти Сущенка в РФ.
У Росії завершили справу стосовно ув’язненого українського журналіста Романа Сущенка. Про це його адвокат Марк Фейгін у Facebook.
"Справу стосовно українського журналіста Романа Сущенка закінчено. Ми вже ознайомилися з двома томами з десяти", - наголосив він.
Адвокат додав, що вивчення матеріалів справи триватиме до кінця листопада.
"За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН раніше, українського журналіста затримали в Росії рік тому і звинуватили в "шпигунстві".
"Роман є шановним професійним журналістом з сильною репутацією. Сподіваємося, що підвищена увага до очевидно абсурдної справі про шпигунство допоможе Роману звільнитися", - сказав президент НСЖУ Сергій Томіленко.