У Росії завершили справу проти незаконно ув'язненого українського журналіста Сущенка

11:18, 10 листопада 2017
Суспільство
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Захист вже ознайомився з двома томами з десяти справи проти Сущенка в РФ.

ФСБ Росії завершило справу проти Сущенка / фото УНІАН

У Росії завершили справу стосовно ув’язненого українського журналіста Романа Сущенка. Про це його адвокат Марк Фейгін у Facebook.

"Справу стосовно українського журналіста Романа Сущенка закінчено. Ми вже ознайомилися з двома томами з десяти", - наголосив він.

Адвокат додав, що вивчення матеріалів справи триватиме до кінця листопада.

"За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, українського журналіста затримали в Росії рік тому і звинуватили в "шпигунстві".

"Роман є шановним професійним журналістом з сильною репутацією. Сподіваємося, що підвищена увага до очевидно абсурдної справі про шпигунство допоможе Роману звільнитися", - сказав президент НСЖУ Сергій Томіленко.

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