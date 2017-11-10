На Дніпропетровщині проходить тренінг Благодійного Фонду Порошенка з розвитку інклюзивної освіти

Це частина соціальної програми голови Благодійного Фонду Порошенка, дружини Президента України Марини Порошенко. Тренінг зібрав педагогів із Київської, Рівненської, Херсонської та Харківської областей, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

«У школах Дніпропетровщини створюємо комфортні умови для дітей, які мають особливі потреби. Загалом в області вже майже 150 інклюзивних навчальних закладів, які відвідують близько 480 особливих учнів, - зазначив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко. – Недарма для проведення тренінгу обрали саме Петриківську школу. Цьогоріч завдяки децентралізації, яку ініціював Президент України Петро Порошенко, навчальний заклад реконструювали, там відкрили першу в Україні ресурсну кімнату. Це спеціально облаштований клас, де особливі діти навчаються за індивідуальною програмою та разом з корекційним педагогом опановують повсякденні навички».

Опановувати тонкощі освіти для особливих дітей до Петриківської школи приїхали майже півсотні педагогів, психологів, представників відділів освіти із Київської, Рівненської, Херсонської та Харківської областей. Ці регіони – учасники проекту соціальної програми Марини Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». Освітяни відвідали ресурсну кімнату, медіатеку, оновлені навчальні кабінети Петриківської школи. Учасники тренінгу дізналися про зміни в законодавстві щодо інклюзивної освіти, нові можливості її розвитку, навчилися складати індивідуальні програми розвитку для особливих дітей.

За словами Марини Порошенко, мета таких тренінгів – допомогти освітянам опанувати тематику, надати практичні знання у напрямках нормативно-правової бази, шляхів пошуку і надходження фінансування, поділитися успішним досвідом пошуку шляхів ефективної взаємодії між органами влади та всіма дотичними структурами.

«У Петриківці ми бачимо дійсно сучасну школу з вільним доступом до навчання для усіх дітей. Тут є найнеобхідніші умови для всебічного розвитку особливих учнів. Учасники тренінгу фотографували буквально кожен свій крок, бо в їх регіонах такої школи немає», - розповіла начальник відділу спеціальної освіти Міністерства освіти та науки України Тетяна Симоненко.

На зустріч запросили міжнародних тренерів – практиків із Фонду Lumos, які мають досвід у створенні інформаційно-ресурсних центрів, здійсненні комплексної оцінки розвитку малечі, складанні індивідуальної програми розвитку дитини, наданні корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

«Цей тренінг дає розуміння, як працює інклюзивна освіта в нашій країні та за кордоном. У нас в Херсоні вже п’ять років працює такий вид навчання, але колеги мають більше досвіду», - розповіла учасниця тренінгу, асистент вчителя в інклюзивному класі Катерина Калин.

Нові знання учасники тренінгу застосують у навчальних закладах своїх областей.