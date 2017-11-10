Презентацію української стрічки за романом Жадана визнали кращою на престижному кінофорумі в Німеччині

Одразу два українських кінопроекти - "Ворошиловград" Ярослава Лодигіна і "Стоп-Земля" Катерини Горностай - перемогли у рамках презентацій кінофестивалю Connecting Cottbus.

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Фільм "Стоп-Земля" режисера Горностай отримав нагороду в Coco Best Pitch Award і Coco Producers Network Award. Знімальна група отримує 1,5 тис. євро та акредитацію на Cannes Producer's Network в рамках Каннського кінофестивалю-2018.

Картина "Ворошиловград" Лодигіна стала кращою в новій категорії пітчингів Work-in-Progress. Команда отримає приз у розмірі 35 тис. євро на постпродакшн. Зазначимо, що у кінофорумі брали участь 50 європейських проектів.

"Ми знову перемогли. Німецький Котбус стає вдалим місцем для нашого фільму. Минулого року експертна публіка вибрала "Ворошиловград" як найкращий проект серед багатьох в Центральній і Східній Європі. Ми сприйняли це, як жест довіри і великий аванс", - розповів Лодигін.