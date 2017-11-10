Моральний та фізичний стан незаконно засудженого у РФ Клиха викликає велике занепокоєння – МЗС

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації чергової зустрічі з незаконно засудженим в РФ українцем Станіславом Клихом.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомила речник зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца.

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"Ми, безперечно, тримаємо це питання на контролі. Відбулася наприкінці вересня зустріч нашого консула з Клихом. Його моральний та фізичний стан викликає велике занепокоєння. Це, імовірніше, наслідок тих страшних тортур, які застосовувала Російська Федерація місяць до того. Він перебував у психіатричній лікарні", - сказала вона.

Беца додала, що питання надання допомоги Клиху є дуже серйозним для зовнішньополітичного відомства.

"Ми зараз вимагаємо ще чергової зустрічі нашого консула зі Станіславом Клихом. Ми будемо сподіватися, що буде надано дозвіл, хоча Російська Федерація грубо порушує усі норми міжнародного права і не надає такий дозвіл", - наголосила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

5 вересня російський омбудсман Тетяна Москалькова стверджувала, що Клиха за згодою утримують у психіатричній лікарні в Магнітогорську. 8 вересня співкоординатор "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак повідомила, що Клиха повернули з психлікарні у Магнітогорську до в'язниці у Верхньоуральську.