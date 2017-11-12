ЗМІ: Spice Girls возз'єднаються в 2018 році

Музична група Spice Girls возз'єднається в 2018 році для запису нового альбому. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела.

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Як зазначає газета, така пропозиція надійшла від однієї з учасниць колишнього колективу Мел Сі. Крім того, до складу повернеться і Вікторія Бекхем, яка була противницею такого кроку.

«Всі п'ять дівчат тримали в секреті ці розмови з літа, і нарешті всі вони готові возз'єднатися в 2018 році», — сказав один з джерел видання.

Дівчата також планують організувати спеціальний проект на телебаченні в честь возз'єднання.