Невідомі повідомили про загрозу вибухів у аеропортах по всій Україні, їх робота паралізована

В Одесі невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Одеса". Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

Читайте такожУ київському метро через зупинку роботи станцій утворилася сильна тиснява (фоторепортаж)"Сьогодні, 10 листопада в 11: 41 за київським часом надійшло повідомлення про замінування обох термінальних комплексів Міжнародного аеропорту "Одеса" і однієї машини, що стоїть на парковці", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в даний час служба авіаційної безпеки спільно з представниками поліції проводять евакуацію людей. Робота аеропорту припинена.

"Фахівці вибухотехнічної служби спільно з кінологами перевіряють будівлю аеровокзального і нового термінального комплексів, а також прилеглу до них територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - додали в прес-службі.

Згодом стало відомо, що в поліцію надійшли повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Запоріжжя", а також аеропортів "Чернівці", "Вінниця", "Івано-Франківськ", "Рівне" та "Харків".

Зокрема, повідомляється, що анонім телефонував правоохоронцям і розповідав, що біля аеропорту припаркований на стоянці замінований автомобіль.

Зокрема, в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» проводиться евакуація пасажирів і персоналу через повідомлення про мінування.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НПУ в Запорізькій області, інформація про замінування на лінію «102» надійшла сьогодні, 10 листопада, о 11.40.

На даний момент аеропорт оточено співробітниками спецслужб, на місці працюють поліцейські, кінологи, співробітники ДСНС.

«Проводиться евакуація персоналу аеропорту та пасажирів», - відзначили в поліції.