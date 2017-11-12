МОЗ відкрило доступ до баз даних Британського медичного журналу

Міністерство охорони здоров’я України надало доступ до баз даних Британського медичного журналу – одного з найавторитетніших фахових видань для професійного зростання медиків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

"Міністерство охорони здоров’я спільно з Британським медичним журналом запустило ініціативу, яка надасть українським лікарям можливість безперервної медичної освіти онлайн та доступу до швидких відповідей на клінічні запитання від експертів галузі", — йдеться у повідомленні.

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Журнал надав доступ українським лікарям до двох своїх найбільших освітніх ресурсів — MJ Best Practice та BMJ Learning (Найкраща практика BMJ і Навчання з BMJ).

"Радимо проходити програму практикуючим лікарям. Особливо вона буде корисною фахівцям, які починають працювати", — наголосили у МОЗ.

У відомстві також підкреслили, що записатися на безкоштовний курс можна через лікарів-координаторів Британського медичного журналу в Україні.

У МОЗ додали, що наразі працюють над тим, щоб в кожній області та медичному виші був координатор, який може зареєструвати лікаря.