"Критикують через заздрощі": українська зірка Євробачення засудила заборону на гастролі в РФ

Український продюсер, співак і шоумен Андрій Данилко, який в амплуа Вєрки Сердючки підкорив музичний конкурс "Євробачення" у 2007 році прокоментував пропозицію карати вітчизняних зірок за гастролі в Росії. Про це пише "Обозреватель".

"Ну от скажіть мені, навіщо це взагалі? Інших питань в країні немає?", - відреагував співак.

Гастролі і вибір місця їх проведення артист вважає особистою справою кожного виконавця.

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"Є маса людей, а артисти теж люди, які намагаються якось виживати в нинішніх "прекрасних" умовах. Кожен шукає роботу. Останній раз, коли був у Росії, проїжджав готель - у ній половина наших людей. Із західної України працівники були і ще хтось... Так на них теж це буде поширюватися або як?" - поцікавився Данилко.

Що ж стосується артистів-активістів, які критикують своїх колег за гастролі в Росії, Данилко впевнений, що роблять вони це через заздрощі, тому що навіть в Україні мало кому цікаві.

"Так, вони ось з такою трагедією розповідають це все. Так, я розумію, що це принципове і дуже тонке питання, але артисти теж люди. Їм потрібно годувати колективи, забезпечувати студії, вихід матеріалів... І якщо ти тут не можеш заробити, якщо немає тієї кількості роботи...", - підкреслив він.

Нагадаємо, в серпні Вєрка Сердючка виступила на вечірці російського мільйонера Вадима Амінова в італійському Портофіно. У числі гостей були Яна Рудковська, а також відомі модельєри Доменіко Дольче і Стефано Габбана.