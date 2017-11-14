У Львові пенсіонерові і підлітку довелося руками виштовхувати авто, яке заважало проїхати трамваю
13:20, 14 листопада 2017Суспільство
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Під емоційним керівництвом водія електротранспорту, це зробили четверо чоловіків, двоє - старшого віку, підліток і молодий чоловік.
На кілька спроб чоловікам знадобилося менше хвилини / скріншот
У Львові люди руками виштовхали авто, яке заважало проїзду трамвая. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Люди розхитали "Жигулі" і так звільнили проїзд. Під емоційним керівництвом водія електротранспорту, це зробили четверо чоловіків, двоє - старшого віку, підліток і молодий чоловік. На кілька спроб їм знадобилося менше хвилини, і трамвай зміг рушити далі.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Закарпатській області людям довелося штовхати потяг "Івано-Франківськ-Рахів", щоб він поїхав.
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