У Львові пенсіонерові і підлітку довелося руками виштовхувати авто, яке заважало проїхати трамваю

13:20, 14 листопада 2017
Суспільство
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Під емоційним керівництвом водія електротранспорту, це зробили четверо чоловіків, двоє - старшого віку, підліток і молодий чоловік.

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У Львові люди руками виштовхали авто, яке заважало проїзду трамвая. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Люди розхитали "Жигулі" і так звільнили проїзд. Під емоційним керівництвом водія електротранспорту, це зробили четверо чоловіків, двоє - старшого віку, підліток і молодий чоловік. На кілька спроб їм знадобилося менше хвилини, і трамвай зміг рушити далі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Закарпатській області людям довелося штовхати потяг "Івано-Франківськ-Рахів", щоб він поїхав.

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Теги: #авто на шляхах#авто заважає трамваю