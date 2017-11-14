У Львові пенсіонерові і підлітку довелося руками виштовхувати авто, яке заважало проїхати трамваю

У Львові люди руками виштовхали авто, яке заважало проїзду трамвая. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Люди розхитали "Жигулі" і так звільнили проїзд. Під емоційним керівництвом водія електротранспорту, це зробили четверо чоловіків, двоє - старшого віку, підліток і молодий чоловік. На кілька спроб їм знадобилося менше хвилини, і трамвай зміг рушити далі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Закарпатській області людям довелося штовхати потяг "Івано-Франківськ-Рахів", щоб він поїхав.