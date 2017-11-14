Розкіш в оренду: журналісти розповіли, як створити ілюзію багатого життя в соцмережах (відео)

У соцмережах все більше нових суперзірок, хоча в житті все насправді не так розкішно. На це фейкове життя вже працює ціла індустрія: спритники відкривають спеціальні агентства. Про це йдеться у програмі "Гроші".

Тут дівчат роблять відомими в соцмережі, а згодом і багатими в реальності. "Хочете змусити друга ревнувати, а подруг заздрити? У нас є шикарний букет для селфы. У вас буде 10 хвилин для фото. Ціна - 350 грн", - рясніють соцмережі подібними пропозиціями.

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Журналісти спробували з'ясувати, чи стане така послуга популярною в Києві. Так, запропонували перехожим фото для Instagram з шикарним букетом, порожнім пакетом Chanel на тлі Bentley всього за 20-50 грн. Навіть у дощ охочі сфотографуватися знайшлися, серед них і іноземці.

Раніше журналісти розповіли, як пластичні операції змінюють життя жінок.