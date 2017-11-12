Вбивча краса: журналісти розповіли, як пластичні операції змінюють життя жінок (відео)

На сцені, на світських раутах та навіть у колуарах Верховної Ради. Мода на штучні форми спочатку підкорила світ, а тепер і Україну! Сучасні модниці навіть знають, у яку пору краще провести операцію. Деяким чоловікам подобаються пишні губи, іншим – неприродньо великі груди. З екранів телевізорів та смартфонів на нас дивляться ідеальні обличчя та напівоголені тіла з надвеликими принадами. Але така краса може бути вбивчою.

Історії українських зірок про свої операції. Фабрика краси для vip-ів: де змінюють свою зовнішність багаті та відомі. Історії тих, для кого пластичні операції стали фатальними. І як пластичний хірург, який понівечив не одне обличчя, і досі приймає у державній лікарні. Про це у сюжеті «Українських сенсацій».

Кумир мільйонів – американська зірка Кім Кардашьян завдяки старанням пластичних хірургів вона не соромиться оголюватися перед камерами, адже її тіло – це її візитівка. Мільйони глядачів шаленіють від її надвеликих дивакуватих принад.

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Український прототип американської діви – Олена Політуха, колишня дружина голови Дергачівського району Харківщини та бізнесмена-миловара Олександра Політухи. Кілька років тому жінка стала відома загалу, через свою надто відверту сторінку у соцмережі. Там вона не соромиться показувати своє відтюнінговане тіло: груди та сідниці. У неї є все: брендовий одяг, подарунки від чоловіків, поїздки на курорти та гучні вечірки. Здавалося б, ось воно – ідеальне життя. Але чи було б воно таким, якби вона одного разу не лягла б під ніж хірургів?..

Споглядаючи таке «ідеальне життя», жінки готові на все, щоб теж хоча б на мить пожити в стилі лакшері.

Ведуча Кульбаба Сісі, а в житті Валерія Крук не приховує, що над її звабливим образом попрацювала не лише матінка природа. Справжня «ВІА Гра» Еріка Герцег: те, який вигляд має дівчина сьогодні – невпинна робота над собою. Жостка дієта, тренування та косметичні процедури – все це зробило із непримітної дівчини солістку найсексуальнішої групи.

Найпопулярніший пластичний хірург в Україні – Едгар Камінський розповів про популярні серед зірок операції та деякі деталі з пластики.

«Пацієнти діляться на два типи. Перші – це ті, яким розповідають, що пластика – це круто і класно. А другі – ті, які вважають, що всіх пластичних хірургів треба посадити. Нейтрального не буває», - запевняє лікар Камінський.

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Але є і зворотній бік краси: в гонитві за спокусливими губами красуні наражають себе на страшну небезпеку і тривале лікування. Спотворені губи, носи, обличчя, зараження та абсцес – хто ж у цьому винен?..

Попит породжує пропозицію. Нестримна жага жінок до змін та шалена популярність безопераційних косметологічних втручань призвела до того, що тепер ін’єкції колять усюди, будь-хто та будь-де. Якщо раніше це робили тільки лікарі і тільки у спеціалізованих косметичних клініках, то тепер достатньо зайти у перукарню під домом, де колоти вас буде людина без медичної освіти. Достатньо пройти двотижневі курси і ти – косметолог. Та чи можна довіряти такій людині?.. Та найстрашніше те, що саме вам буде вводити такий косметолог. Аналоги препаратів невідомого походження, що вводяться під шкіру: хто знає, як згодом поведе себе речовина, чи не токсична вона та до чого може привезти така ін’єкція?..

Немаючи достатньо грошей на провідних пластичних хірургів та відомі клініки, жінки ризикують власним життям заради краси, яка може стати убивчою.

Адвокат Сергій Костира каже, що притягнути до відповідальності пластичного хірурга, що понівечив ваше обличчя, в Україні практично неможливо. Адже у нашому законодавстві немає поняття «пластична хірургія».

«Люди будуть помирати від скальпеля чорних пластичних хірургів, а гроші, міліони будуть іти їм у кармани замість того, що поповнювати державний бюджет. У будь-якій цивілізованій країні це питання урегульоване. Якщо є якийсь вид діяльності, то є відповідальність і є закон, прописаний про це. У нас, на жаль, цього немає. На сьогодні жодного разу Верховна Рада не голосувала за внесення змін чи за ухвалення закону про пластичну хірургію», - зазначив адвокат.

Оскільки закону, який би впливав на надпопулярний сьогодні вид хірургії, немає, кожен, хто зважився лягти під ніж хірурга, грає в лото.