Нафтогаз до осені розпочне видобуток нафти в ОАЕ

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ прогнозує, що НАК «Нафтогаз України» до осені розпочне видобування нафти в Об`єднаних Арабських Еміратах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

«Розраховую, що через 2-3 місяці піде нафта з української свердловини в Об`єднаних Арабських Еміратах», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він нагадав, що раніше «Нафтогаз України» вже розпочав видобування нафти в Єгипті, і в 2010 році обсяг видобувного ресурсу складе близько 1 млн. тонн.

Довідка УНІАН. 26 січня 2005 року був підписаний контракт про пайовий розподіл продукції між урядом емірату Аль-Фуджейра (ОАЕ), НАК «Нафтогаз України» і Naftogaz Middle East L.L.C., яким передбачено проведення робіт з пошуку і розвідки родовищ вуглеводнів на території емірату Аль-Фуджейра і в разі відкриття запасів – їх розробка та експлуатація.

Відповідно до контракту, роботи з пошуку і видобутку енергоресурсів заплановано проводити на 4 блоках – два на суші і два на морському шельфі Оманської затоки. На першому етапі передбачалося буріння 2 пошукових і 4 розвідувальних свердловин.

6 травня 2005 року було підписано угоду про реалізацію інвестиційного проекту і розподіл прибутку між НАК «Нафтогаз України», ТВП «Аль-Джазіра» і компанією Naftogaz Middle East L.L.C.

Діяльність українського інвестора передбачається на умовах, вказаних у контракті та угоді.

Основні характеристики проекту: термін дії угоди – 29 років, з них період розвідки – 4 роки. Проектний видобуток природного газу – 47 млрд. куб. м. Проектний видобуток конденсату – 14,9 млн. тонн.

29 березня 2009 р. НАК «Нафтогаз України» під час реалізації проекту з розвідки і розробки родовищ вуглеводнів на території емірату Аль-Фуджейра (ОАЕ) розпочала буріння першої пошукової свердловини Hamad-1 на суші в рамках контракту про пайовий розподіл продукції, укладеного між урядом емірату Аль-Фуджейра, НАК «Нафтогаз України» і Naftogaz Middle East L.L.C.

Проектна глибина свердловини становить 5500 м. В результаті буріння очікується одержати притік природного газу і газоконденсату.