Ющенко задіяв свій єдиний важіль, щоб повернути борги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив органам прокуратури перевірити дотримання підприємствами законодавства про оплату праці.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».

В.ЮЩЕНКО повідомив, що десять днів тому дав доручення генеральному прокурору та обласним прокурорам протягом двох тижнів здійснити перевірку всіх українських підприємств, особливо державної форми власності, на предмет виплат працівникам заробітних плат.

«Кожна копійка виручки, яка буде надходити на рахунок підприємства будь-якої форми (власності), буде направлена на повернення (боргів) із заробітної плати. Це в мене єдиний важіль, який є у Президента, через прокуратуру поставити до відома, що керівники підприємств, які не виплатили зарплату, будуть відповідати в правовій площині», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку поточного року збільшилась на 45%, або на 534,4 млн. грн., і на 1 квітня ц.р. становила 1 млрд. 723 млн. 061 тис. грн. (на 1 січня ц.р. заборгованість складала 1 млрд. 188,7 млн. грн.). Порівняно з 1 березня, заборгованість по Україні збільшилась на 4,9%.

30 квітня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевнила, що в бюджетній сфері немає заборгованості із зарплат.