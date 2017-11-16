Директор палацу "Україна" пояснив, як обожнювачка Росії Ані Лорак "пробралася" на київську сцену

Директор палацу "Україна", у якому днями після трирічного "вигнання" неочікувано виступила Ані Лорак, Роман Недзельський відреагував на цю подію.

Недзельський зізнався, що балет Freedom, який запросив Лорак взяти участь у своєму концерті, не проінформував його про це, передає ТСН.

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"Мене організатори шоу-балету Freedom не інформували про участь Ані Лорак у своїй програмі. У списках артистів вона не була заявлена", - сказав директор палацу "Україна".

Недзельський також вибачився за неоперативність, оскільки наразі перебуває за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Ані Лорак з початку війни творчо емігрувала до Росії. В Україні її виступи бойкотували глядачі. Несподіваний кам-бек стався 14 листопада: про її виступ на концерті, присвяченому дню народження балету Freedom, ніхто не знав.