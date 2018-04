"Коли я помру, ви полюбите мене": репер і зірка YouTube пішов з життя в 21 рік через наркотики

Американський репер Ліл Піп (справжнє ім'я Густав Ар) помер у віці 21 рік, повідомляє Billboard з посиланням на друзів і знайомих музиканта.

За кілька годин до своєї смерті Ліл Піп залишив на своїй сторінці в мережі Instagram запис «Коли я помру, ви полюбите мене». У серпні 2017 року Ліл Піп випустив свій дебютний альбом Come Over When You're Sober, після відправився в гастрольний тур, який повинен був закінчитися 16 листопада 2017 року.

Повідомляється, що репер повинен був дати концерт в місті Тусон, штат Арізона, але виступ раптово скасували. Пізніше з'ясувалося, що виконавця доставили в лікарню з підозрою на передозування наркотиками, де він і помер, пише РБК.

Свої записи Лів Піп почав випускати в 2015 році, а пізніше почав викладати на своєму каналі в YouTube відео, багато з яких зібрали мільйони переглядів. Так, кліп на пісню Benz Truck зібрав понад 11,5 млн переглядів, кліп Awful Things - понад 10,7 млн, кліп White Wine - понад 9 млн.

У серпні 2017 року Лив Піп зробив камінг-аут, оголосивши про свою бісексуальність.

Варто зазначити, що про проблеми з наркотиками у репера було відомо давно. Сам музикант зізнавався, що є «продуктивним наркоманом», однак закликав шанувальником не вживати заборонені речовини. Менеджер артиста Чейз Ортега, дізнавшись про смерть підопічного, емоційно відреагував у Twitter, заявивши, що чекав подібного весь останній рік.