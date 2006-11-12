Помер відомий голівудський актор українського походження (фото)

На 88-му році життя помер відомий голівудський актор українського походження Джек Пеленс, повідомляє 5 канал.

Справжнє ім`я актора - Володимир Палагнюк.

Він народився у Пенсильванії в родині українських емігрантів. Джек Пеленс зіграв у понад сотні фільмів і серіалів. Серед них -"Професіонали", "Дракула", "Танго і Кеш", "Бетмен".

У 1992 р. актор отримав «Оскара» за другорядну роль старого ковбоя Керлі, який допомагає сучасним американцям відчути себе «піонерами Дикого Заходу», у комедії «Міські піжони» Рона Андервуда.

Вперше актор відвідав історичну батьківщину у 1996-му році - на десятиліття Чорнобильскої катастрофи. Українська преса заговорила про нього у 2004-му, коли на кінофестивалі "Російські ночі" в Лос-Анджелесі Пеленс публічно відмовився від звання народного артиста Росії, підкресливши, що він українець, а не росіянин. Того ж року Джек Пеленс був у гостях на кінофестивалі "Молодість".