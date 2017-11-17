"І словом, і тілом": в одному із українських університетів вибухнув секс-скандал (відео)

13 студенток і випускниць Рівненського державного гуманітарного університету звинуватили завідувача кафедри хореографії 70-річного професора Володимира Годовського в сексуальних домаганнях.

Одним він лише натякав на інтимний зв'язок, іншим - прямо пропонував секс. Ті, хто погоджувався, могли отримати від завідувача кафедри шанс влаштуватися на роботу, отримати матеріальну допомогу й вирішення інших проблем, йдеться у сюжеті програми "Слідство.Інфо".

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Крім студенток, професор проявляв інтерес і до викладачок, наприклад Алли Геккель, яка звільнилася після років приниження й домагання Годовського. Викладачка розповіла, що студентки не заявляли про домагання через страх, що їх відрахують з вишу.

Одну з випускниць цього вишу іншої спеціальності журналісти попросили прийти до Годовського на зустріч щодо можливого поселення у гуртожиток та вступу на кафедру хореографії. Професор відверто розповів про свої наміри: "Коли ви будете моєї студенткою, мені не потрібен буде ні ректор, ні проректор, ні декан, ніхто. Тому що я буду мати буде моральне і аморальне право вас опікати. Я ж за тебе платити за гуртожиток буду, якщо будеш мене міцно цілувати. Я буду "кришувати" тебе, мені подобаються такі жінки, дівчата. Ти класна, тільки трошки затиснута. Я буду тебе розкріпачувати".

У свою чергу, професор домагання заперечує й каже, що в його 70 років він "сексуально "неспроможний".

Раніше сенатор-демократ і колишній комік Ел Франкен попросив вибачення у жінки яка звинуватила його в сексуальних домаганнях.