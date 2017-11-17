У Києві зачинили одну зі станцій метро на вхід та вихід

У Києві станцію метро "Либідська" зачинено на перевірку після анонімного дзвінка про мінування.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє КП "Київський метрополітен".

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Києві і Харкові через повідомлення про мінування закривали залізничні вокзали і станції метро.