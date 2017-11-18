Легендарний Лінч радить ветеранам АТО боротися з посттравматичним синдромом за допомогою медитації

Трансцендентальна медитація допоможе бійцям впоратися з посттравматичним синдромом Всесвітньо відомий режисер Девід Лінч під час візиту в Київ, де він збирає кошти для свого однойменного Фонду, що просуває ідеї трансцендентальної медитації, в ефірі телеканалу Прямий заявив, що бійці, які повернулися з війни, також можуть знайти віддушину в таких практиках.

Читайте такожДевід Лінч відвідає Київ: культовий режисер відкриє свій фонд і поспілкується зі студентами

“Пост-травматичний стрес – це реальна проблема. Тих, хто ним страждає, ночами мучать кошмари. І в денний час це такий же кошмар. Він так сильно впливає на них, на їхні родини, їхніх друзів. Деякі приймають наркотики. Але наркотики не позбавляють від нього. Вони лише маскують його. Алкоголь лише маскує його. Він не позбавляє від душевних травм", - пояснив Лінч, відповідаючи на питання, чи варто ветеранам, тим, хто повернувся із зони бойових дій, зайнятися трансцендентальної медитацією.

Медитація дозволить цим людям «пірнути глибоко в себе», заявив режисер.

“Це тиск виходить з них. Ці муки виходять і випаровуються. Це повертає їх до життя. Це реально. Нехай ветерани знають це", - сказав Лінч, додавши, що практично всі люди схильні до стресу, і, таким чином, трансцендентальна медитація може допомогти всім.

На завершення він заявив, що мета Фонду Девіда Лінча в тому, щоб донести до кожної людини ідеї трансцендентальної медитації. “Людство не створено для страждань. Це не в його природі. Щастя – ось що в його природі насправді", - резюмував Лінч.