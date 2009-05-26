Прокуратура призупинила знищення безпритульних собак

У Житомирі після втручання прокуратури призупинили знищення безпритульних собак.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирській міській прокуратурі.

Після проведеної перевірки за зверненням громадської організації “Дружина охорони природи: зелене майбутнє“, Житомирська міська прокуратура дійшла висновку, що Житомирська міськрада неналежно вивчила питання умертвління (усипляння) бродячих тварин та застосування хімпрепаратів до них. Тому за наслідками перевірки прокуратурою міста 21 травня внесено протест на рішення сесії Житомирської міськради, яким було дозволено знищення бродячих тварин.

Як наголосили кореспонденту УНІАН у прокуратурі Житомира, питання це залишається проблемним, оскільки кількість безпритульних тварин в обласному центрі зростає. До того ж жодна організація не може сказати, якими саме препаратами можна проводити їх умертвління. Дані про ріст безпритульних тварин зафіксовані санепідемстанціями міста та області, також збільшилася кількість випадків сказу таких тварин, як і число скарг на їхні напади на людей.

Тому Житомирська міська прокуратура вважає, що влада міста має вжити невідкладних заходів для повного вивчення цього питання та облаштування притулку для бездомних тварин для зняття проблеми.