Вартість землі і котеджів під Києвом (по районах)

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 18 по 24 травня ц.р. знизилася на 0,27%, або 10 дол., – до 3745 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за зазначений період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 0,60% (37 дол.) – до 6130 дол./сотка, у Бориспільському районі – на 0,63% (25 дол.) – до 3925 дол./сотка; у Макарівському – на 0,99% (17 дол.) – до 1685 дол./сотка; у Бородянському – на 0,48% (9 дол.) – до 1773 дол./сотка, у Баришевському – на 0,27% (3 дол.) – до 1042 дол./сотка, в Іванківському – на 0,33% (3 дол.) – до 1017 дол.; у Переяслав-Хмельницькому – на 0,27% (3 дол.) – до 1007 дол., у Кагарлицькому – на 0,36% (5 дол.) – до 1354 дол./сотка; у Фастівському – на 0,30% (3 дол.) – до 1131 дол./сотка; у Білоцерківському районі – на 0,30% (на 3 дол.) – 1094 дол./сотка.

При цьому вартість земельних ділянок за зазначений період зросла в Обухівському районі – на 0,63% (28 дол.) – до 4480 дол./сотка, Вишгородському – на 0,57% (17 дол.) – до 2928 дол./сотка, Броварському – на 0,63% (18 дол.) – до 2939 дол./сотка, Васильківському – на 0,39% (10 дол.) – до 2482 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж об`єктів у чотирнадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 11%, Бориспільському – 11%, Васильківському – 16%, Києво-Святошинському – 21%, Броварському – 8%, Обухівському – 10%, Бородянському – 4%, Вишгородському – 10%, Кагарлицькому – 3%, Баришевському – 1%, Фастівському – 2%, Білоцерківському – 1%, Іванківському – 1%, Переяслав-Хмельницькому – 1%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в квітні ц.р. знизилася на 7,96%, або 329 дол., – до 3803 дол. за сотку; у першому кварталі ц.р. – знизилася на 20,13%, або 1041 дол. – до 4132 дол. за сотку; у 2008 році – знизилася на 11,78%, або 691 дол. – до 5173 дол. за сотку.

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Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 18 по 24 травня ц.р. зросла на 0,44% – до 916 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 75 тис. 900 дол.

Як зазначається в повідомленні консалтингової компанії «SV Development», в Києві вартість індивідуальних будинків за цей період знизилася на 0,72%, або 9 дол. – до 1231 дол./кв. м при середній вартості 105 тис. 417 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за зазначений період зниження вартості котеджів зафіксоване в Бориспільському – на 6 дол., до 1241 дол./кв. м; Броварському – на 9 дол., до 949 дол./кв. м; Макарівському – на 3 дол., до 778 дол./кв. м; Бородянському – на 7 дол., до 857 дол./кв. м; Фастівському – на 4 дол., до 462 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 1 дол., до 363 дол./кв. м, в решті десяти районах області – на 1-2 дол., до 176-445 дол./кв. м.

При цьому зростання цін на котеджі спостерігається в Обухівському районі – на 19 дол., до 1368 дол./кв. м; Вишгородському – на 6 дол., до 986 дол./кв. м; Києво-Святошинському – на 12 дол., до 1236 дол./кв. м; Васильківському – на 4 дол., до 960 дол./кв. м і Кагарлицькому – на 3 дол., до 573 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в квітні ц.р. знизилася на 7,64%, або 95 дол. – до 1144 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 76 тис. 726 дол.; у першому кварталі ц.р. – знизилася на 19,96%, або 309 дол. – до 1238 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 91 тис. 576 дол.