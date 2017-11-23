На Жіночому конгресі обговорюють вплив розширення прав жінок на економіку України (відео)
Спікери обговорюють питання ґендерної рівності, як чинника конкурентоспроможності держави.
Другий день Першого Українського Жіночого Конгресу відкрила дискусія "Розширення економічних можливостей та прав жінок".
Модератор: Олексій Мушак, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
Спікери та спікерки першої частини дискусійної панелі:
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
Оксана Маркарова, Перша заступниця Міністра фінансів України
Андрій Пишний, Голова Правління «Ощадбанк»
Тамара Соляник, керівниця Програми «Лідерство в економічному врядуванні» USAID
Спеціальне слово: Наталія Микольська, заступниця Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Спікери та спікерки другої частини дискусійної панелі:
Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital
Надія Гладкевич, директорка групи компаній «Реноме»
Бет Воронюк, канадська експертка з ґендерних питань
Мікаела Демарія, директорка з комерційних операцій у Східній Європі та Центральній Азії, Туреччині та Кавказі у Procter & GambleCompany
Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Києві за участі перших осіб держави відкрився 1-й Український Жіночий Конгрес, який зібрав триста найактивніших і успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа.
Конгрес організовано за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості». Мета цього заходу - об’єднати успішних жінок і чоловіків довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави
Конгрес триватиме два дні – 22 та 23 листопада, в його рамках відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.