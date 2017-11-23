На Жіночому конгресі обговорюють вплив розширення прав жінок на економіку України (відео)

Другий день Першого Українського Жіночого Конгресу відкрила дискусія "Розширення економічних можливостей та прав жінок".

Модератор: Олексій Мушак, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

Спікери та спікерки першої частини дискусійної панелі:

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Оксана Маркарова, Перша заступниця Міністра фінансів України

Андрій Пишний, Голова Правління «Ощадбанк»

Тамара Соляник, керівниця Програми «Лідерство в економічному врядуванні» USAID

Спеціальне слово: Наталія Микольська, заступниця Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Спікери та спікерки другої частини дискусійної панелі:

Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital

Надія Гладкевич, директорка групи компаній «Реноме»

Бет Воронюк, канадська експертка з ґендерних питань

Мікаела Демарія, директорка з комерційних операцій у Східній Європі та Центральній Азії, Туреччині та Кавказі у Procter & GambleCompany

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Києві за участі перших осіб держави відкрився 1-й Український Жіночий Конгрес, який зібрав триста найактивніших і успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа.

Конгрес організовано за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості». Мета цього заходу - об’єднати успішних жінок і чоловіків довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави

Конгрес триватиме два дні – 22 та 23 листопада, в його рамках відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.