У Житомирі на фестивалі інструментальної музики "Сонячні кларнети" виступатимуть виконавці з 6 країн

У Житомирі виконавці з 6 країн світу беруть участь у VІІІ Міжнародному фестивалі інструментальної музики «Сонячні кларнети».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, відкриття фестивалю відбулося сьогодні, 22 листопада, у Житомирському коледжі культури і мистецтв ім. Івана Огієнка.

Протягом трьох днів виконавці з усієї України, Білорусі, Німеччини, Франції, Німеччини та Швейцарії будуть грати на музичних інструментах у Житомирі.

Привітав учасників фестивалю заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута.

«Житомирщина завжди була відома своїми славетними традиціями. Дуже приємно, що 8 років тому зародився фестиваль "Сонячні кларнети", який ми вже теж вважаємо традиційним. Він дає можливість прославляти нашу область. Бажаю фестивалю розвитку, а ми, влада, як зможемо, будемо цьому сприяти», - зазначив Лагута.

Студенти мистецьких навчальних закладів Житомира матимуть нагоду відвідати традиційні майстер-класи провідних фахівців музичних вишів.

У рамках фестивалю також відбудеться виставка-презентація духових інструментів французької фірми «Selmer».

"Окрасою фестивалю стане виступ Стерната Олександра (Швейцарія) - випускника Харківського національного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського, лауреата багатьох міжнародних конкурсів", - зазначають в облдержадміністрації.