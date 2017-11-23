Українське телемовлення на Крим посилили більше ніж утричі – Нацрада

Потужність цифрового телевізійного мовлення на територію Криму з чонгарської вежі збільшена більше ніж утричі.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

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«Оператор телекомунікацій в Чонгарі Херсонської області - компанія Телемережі України - планово перевів цифрове телевізійне мовлення 5-ти українських телеканалів зі стандарту DVB-T - на DVB-T2 та, відповідно, збільшив потужність мовлення на територію Криму більш ніж утричі - з 0,3 кВт до 1 кВт», – йдеться в повідомленні.

За словами Костинського, наразі сигнал п'яти українських телеканалів поширюється на території Джанкойського і Красноперекопського районів, та поза їхніми межами. Теперь більш ніж 200 тис. кримчан мають доступ до українських телеканалів в T2.

«Наступний етап розвитку телевізійного мовлення на територію Криму - оголошення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення нового конкурсу на 5 нових місць в новому локальному мультиплексі, який також буде створено на РТПС Чонгар», – додав Костинський.