Українське мовлення на Крим: чи потрібно це кримчанам і як реагуватиме Росія

Починати українське мовлення на анексований Крим, безумовно, потрібно. Крім загальноукраїнських каналів, на півострів також будуть транслюватися і окремі радіоканали, які працюватимуть поки що тільки на окуповану територію, наприклад, тільки-но з’явилася і розпочала мовлення радіостанція «Хайят».

Протягом останніх трьох років російської агресії в Україні говорили, що дуже важливо починати мовлення українських каналів як на Крим, так і на прифронтові території Донбасу. І тепер це мовлення поступово розпочинається. Так, трохи пізно. Але краще пізно, ніж ніколи. Адже це, передусім, є елементом звичайного захисту від інформаційної війни. А також це є виконанням обов’язку перед тими людьми, які опинилися на окупованій території, у набагато скрутнішій ситуації, ніж ми у Києві.

Зараз із Чонгару ведеться робота на покриття території північного Криму і частини Херсонської області, де багато кримських татар. Тобто зараз відбувається максимальне охоплення районів, які до цього були дуже мало покриті і мали незначну кількість інформаційного продукту.

У людей, які живуть на окупованій території, які кричали «Путін, прийди!», потроху починається протверезіння.

Для тих, хто переселився з півострова і живе у Херсонській області, дуже важливі спеціалізовані канали, які й почали для них працювати. І загальний, широкий доступ до українських новин, на мій погляд, для них є дуже важливим, враховуючи, що вони перебувають зараз у стані інформаційного вакууму.

У людей, які живуть на окупованій території, які кричали «Путін, прийди!», потроху починається протверезіння. Доступ до українських каналів важливий для них, як і для кримських татар, які були змушені залишитися на окупованій території, які зараз переживають постійні репресії і перебувають у суцільній невизначеності. Вони абсолютно не розуміють, чи про них пам’ятають, які взагалі події відбуваються в Україні. Тим більше, людям потрібна ця інформація, коли їм, мешканцям окупованих територій, намагаються запудрити мозок російські телеканали.

Важливо, щоб гості і журналісти тих телеканалів, які тепер почали транслюватися в Криму, замислилися над одним моментом. У Києві, де є достатнє інформаційне поле і великий вибір інформації, ми можемо гратися в якісь політичні інтрижки, перетягування канату, коли одні кричать «все пропало», інші — «все прекрасно». Але тепер, коли ця інформація транслюється з Чонгару на мешканців Криму та вимушених переселенців у Херсонській області, інтриг на телебаченні потрібно допускати менше, а більше — правди, спокійної та виваженої інформації. Тому що бруду з російського телебачення в голову цим людям заливають і так дуже багато. Тож тепер у всіх, хто має стосунок до того, що транслюють телеканали, які віднині охоплюють і Крим, має з’явитися хоч трохи додаткової відповідальності за те, що і як говориться.

Українські канали, як правило, мають добре побудований продукт, який часто навіть суто візуально сприймається краще, ніж російський. Тож частина кримчан, ті ж кримські татари, будуть дивитися українські телеканали для того, щоб дістати ковток свободи.

Думаю, тамтешні мешканці все-таки поступово будуть починати дивитися українські канали. Бо там поступово знижується рівень ідеологічного захоплення російством.

Ми теж отримуємо небагато інформації з Криму, бо це — окупована територія. Але навіть той обсяг інформації, який нам вдається отримати, показує, що після того, як стало зрозуміло, що Росії Крим був потрібен тільки як військова база, а про жодні інтереси кримчан ніхто не думає, прийшло певне протверезіння місцевого населення.

Українські канали, як правило, мають добре побудований продукт, який часто навіть суто візуально сприймається краще, ніж російський. Тож частина кримчан, ті ж кримські татари, будуть дивитися українські телеканали для того, щоб дістати ковток свободи. А ті, хто байдужі до України, кому все одно як, аби тільки не було війни, які кричали «Путін, прийди!», а тепер відчувають, що все не зовсім так, дуже часто просто з цікавості будуть проглядати українські канали.

Як реагуватиме Росія на початок українського мовлення на Крим, сказати важко. Росія завжди робила велику ставку на інформаційні війни. В даному випадку, коли потрібно відпрацьовувати варіант контрвійни, ймовірність того, що вона може почати глушити сигнал, достатньо велика. Але не слід забувати про те, що глушіння — це дуже дорогий процес, навіть дорожчий, ніж сама трансляція. Крім того, глушіння — це практика Радянського Союзу, коли заглушувалися «ворожі голоси». Сьогодні повернення Росії до реального глушіння сигналу, на мій погляд, буде вже таким плювком усьому світу в обличчя і таким приниженням самих себе, що не впевнений, що Росія аж так напряму почне діяти.

Але не виключаю, що Росія почне діяти за принципом непрорахованого сигналу. Тобто безпосередньо на цих частотах росіяни можуть спробувати запускати незначні місцеві радіостанції чи телеканали, навіть не розраховуючи на те, що їх хтось буде дивитися. Іншими словами, вони дублюватимуть трансляцію по тому ж каналу. Це набагато дешевше, бо це не є тотальним глушінням.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик