Через "псевдомінера" не всі фанати змогли потрапити на концерт гурту Hurts у Києві (фоторепортаж, відео)

Через повідомлення про замінування концертного клубу Stereo Plaza у Києві ввечері 23 листопада, де мав виступати британський синті-поп гурт Hurts, співробітників закладу довелося евакуювати, а 5 тисяч глядачів не пускали до приміщення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Спочатку фанати, яких попросили на час перевірки повідомлення про мінування відійти від будівлі, грілися чим могли. Але зрештою деякі не витримали чекати і почали розходитися.

Крім того, багато шанувальників гурту не дочекалися концерту тому, що приїхали з інших міст та не мали б де ночувати, якби запізнилися на потяг.

Тепер же люди, які не потрапили на концерт, хвилюються чи повернуть організатори гроші за квитки, а це щонайменше тисяча гривень за кожен.

Зрештою концерт британців таки відбувся, хоч і з запізненням більш ніж на три години та без розігріву.

Зазначимо, концерт гурту Hurts, який відбувся у Львові 22 листопада, також не обійшовся без неприємних моментів. Там музиканти також вийшли на сцену з затримкою, тому що перед цим виникли проблеми з пропуском їхньої вантажівки на польсько-українському кордоні.