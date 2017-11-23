"Мінування" київського клубу перед концертом Hurts виявилося неправдивим, британці виступлять без розігріву

Інформація про замінування будівлі столичного клубу Stereo Plaza, де було заплановано концерт британської групи Hurts, не підтвердилася. Глядачів почали запускати в зал.

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Про це йдеться в повідомленні клубу в Facebook. «Почали запуск глядачів. Концерт буде без групи розігріву», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні анонім повідомив про замінування будівлі клубу Stereo Plaza і станції метро «Васильківська». Всіх відвідувачів клубу на час роботи вибухотехніків і співробітників Національної поліції було евакуйовано з будівлі.

Пізніше стало відомо, що вибухонебезпечних предметів на ст. метро «Васильківська» не виявлено.