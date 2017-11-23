У Києві "замінували" клуб перед концертом гурту Hurts
19:52, 23 листопада 2017Інциденти
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Концерт мав розпочатися о 19:00, запуск відвідувачів був запланований на 18:30. Однак всередину нікого не пустили і попросили відійти від будівлі подалі.
Невідомі повідомили про замінування клубу Stereo Plaza / 112.ua
У Києві 23 листопада перед початком концерту британського сінті-поп гурту Hurts повідомили про замінування клубу Stereo Plaza, де має відбутися виступ. Про це повідомляє 112.ua.
Концерт мав розпочатися о 19:00, запуск відвідувачів був запланований на 18:30. Однак всередину нікого не пустили і попросили відійти від будівлі подалі. Працівники клубу теж зараз знаходяться на вулиці. На місці працює вибухотехнічна служба.
На місці працює вибухотехнічна служба / 112.ua
Нагадаємо, що перед концертом у Львові у британської групи теж були проблеми. Вантажівка музикантів затримали на польсько-українському кордоні.
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