У Луцьку націоналісти зірвали показ фільму, організатор звинуватив їх у "псевдопатріотизмі"

У Луцьку члени Національного корпусу, ВО «Свобода» та Правого сектору зірвали показ фільму «Право на крила». Про це повідомляє видання "Під прицілом".

Показ документального фільму знятого у 1970 році, мав відбутися 25 листопада у приміщенні актового залу Волинської Державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.

Вони "увірвалися у бібліотеку з вимогою припинити "шабаш", мовляв, показувати такий фільм у день пам'яті жертв Голодомору - провокація", - пише видання.

Активісти розігнали присутніх із заявою: "Сьогодні вони ностальгують, а завтра піднімають прапори ДНРів і іншого л**на. Дивіться хороші і правильні фільми".

Згодом, один із організаторів показу документального фільму "Право на крила" Ігор Левчук оприлюднив свою версію подій. Про це він написав у спільноті "Збережемо древній Лучеськ" у Facebook.

За його словами, після вшанування хвилиною мовчання жертв Голодомору, група людей в камуфляжі зірвала перегляд "історичного, абсолютно не ідеологізованого фільму".

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"Фільму про славні сторінки нашої військової історії, історії льотчиків луцького 806 авіаполку. Саме того полку, який перший в Незалежній Україні, на чолі з своїм командиром - полковником військовим льотчиком Олександр Мурзіним, прийняв присягу на вірність їй на початку непростих 90х", - розповів Левчук.

"Історія повторюється, без правильних висновків. Більшовизм не зник. Він просто сховався під національні і партійні прапори та чекає свого моменту. Щоб знову все до "основанья". (...) Українці віками знищували українців, в угоду ворогам, претендуючи на свою егоїстичну світоглядну монополію. Більшовики готові були за неї втопити в крові пів світу. Нинішні, що монополізували поняття "патріотизм" і бачення величезної та непростої української історії, звівши її до кількох політичних фігур минулого століття та однієї західноукраїнської партії, нічим від них не відрізняються", - написав Левчук.

"Саме такі "патрійоти" несуть більшу загрозу національній безпеці і авторитету моєї країни, чим її явні вороги. Саме за них ми маємо конфлікти зі світом і своїми одноплемінниками. Саме вони своєю фанатичною тупістю і невіглаством дискредитували поняття "патріотизм"", - підсумував один з організаторів зірваного показу.