На всіх об’єктах ЗСУ посилюють охорону

На базах, складах та арсеналах Збройних Сил України триває робота щодо підвищення вибухопожежобезпеки, посилення охорони та оборони зазначених об’єктів. Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Зокрема, вживаються заходи з відновлення наявних та встановлення нових технічних засобів охорони, пожежної сигналізації, ремонту і будівництва захищених приміщень для зберігання зброї та боєприпасів, удосконалюється система спостереження і оповіщення тощо", - йдеться у повідомленні.

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З метою посилення охорони та оборони арсеналів, баз і складів триває внесення змін до організаційно-штатних структури підрозділів охорони. Також, запроваджується новий порядок охорони і протидії проникненню на об’єкти Збройних Сил України. Водночас, на базах, складах та арсеналах ведеться планова робота з обслуговування боєприпасів, їх переукладка в нову тару.

"Так, протягом цього року за Програмою живучості відновлено 89 сховищ, понад 23 кілометрів огорожі периметру та інженерних засобів охорони, виготовлено понад 5000 одиниць тари для боєприпасів, відремонтовано 3 захищені сховища, встановлено системи захисту від БПЛА тощо. До кінця поточного року планується виконати низку першочергових робіт відповідно до виділених бюджетних асигнувань", - додали у відомстві.

Раніше стало відомо, що військові посилили режим охорони важливих об'єктів у низці областей України.